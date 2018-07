El Merval retomó la senda bajista en línea con los mercados externos

Luego de dos alzas consecutivas, el Merval concluyó la jornada con un retroceso de 0,79 por ciento, y quebró la barrera de los 27.000 puntos, al finalizar en las

“El Merval bajó en línea con la volatilidad que se observó hoy en los mercados internacionales. El volumen se ubicó por debajo de los $ 400 millones lo que implica una baja respecto al cierre de ayer”, precisó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

Trella resaltó que “si bien hay valuaciones atractivas creemos que la volatilidad continuará afectando la bolsa local en el corto plazo”.

“En el día de hoy la bolsa estuvo afectada por la volatilidad que se observó en los principales mercados internacionales”, añadió.

Sin presencia de los bancos oficiales en el desarrollo de las operaciones, el billete sumó hoy 10 centavos y cerró a $ 28,20 en el Banco Nación. En el MULC, el dólar avanzó 16 centavos a $ 27,75.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las caídas más importantes las registraron Ternium (5,49%), Aluar (4,08%), y Supervielle (3,97%).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos en dólares contra pesos cerraron con subas de hasta el 1,30% como en el caso del Global 2028 (A2E8). Los bonos ajustables por CER siguieron la misma línea y finalizaron con subas de hasta 4,96% como el caso del Bono Par en pesos (PARP)”, detalló Trealla.

El asesor puntualizó que “los bonos dólar linked tuvieron una buena jornada con subas de hasta el 1,08% como en el caso del BDC20”.

Entre los bonos, el Par en pesos creció 4,96%, el PR13 avanzó 1,23%, el Descuento en dólares subió 0,82%, el Descuento en pesos ascendió 0,75%, el PR15 mejoró 0,66%, el Par en dólares ganó 0,61%, el AN18 se valorizó 0,34%, y el AY24 sumó 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cayó 2,90% ($ 3,01), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se apreció 0,35% ($ 140).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Grupo Supervielle cayeron 4,34%, a 11,23 dólares cada uno, y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los registraron Ternium (2,60%, u$s 35,18), Pampa Energía (2,42%, u$s 37,45), y Galicia (2,16%, u$s 34,35).