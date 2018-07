El Merval recuperó la tónica negativa, en sintonía con la baja de las bolsas externas

Luego de moverse en terreno positivo por el avance del tipo de cambio, el Merval retomó la tónica bajista y cerró con una caída de 1,46 por ciento, hasta situarse en las 27.231.779 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las sufrieron Transener (4,22%), TGN (3,90%), Tenaris (3,76%), y Metrogas (3,76%).

“Retornó la incertidumbre a la bolsa local, que ajustó posiciones en sintonía con las bolsas del mundo”, explicó Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Argentina ahora está más en correlación con los mercados de afuera, a partir de volver a ser considerado mercado emergente. Ahora estamos viendo que los problemas entre China y los Estados Unidos afectaron a las bolsas en el mundo, y también a nosotros", añadió.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Tenaris se desplomaron 4,17%, a 37,21 dólares cada uno, y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Edenor (3,28%, u$s 33,85), Petrobras (2,99%, u$s 10,35), y Pampa Energía (2,41%, u$s 38,34).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el PR13 se contrajo 1,71%, el PR15 descendió 0,62%, el Descuento en pesos perdió 1,39%, el Descuento en dólares retrocedió 0,81%, el AN18 se apreció 0,69%, y el AY24 cayó 0,34%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se hundió 2,89% ($ 131).