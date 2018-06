El Merval recupera el optimismo inicial y vuelve a crecer más de 4%

Siempre en terreno positivo, el Merval inició la rueda con un salto superior a 4% en los primeros minutos, en sintonía con el fuerte avance de los ADRs.

No obstante, antes de llegar a la media hora de operaciones, moderó su avance también en línea con el retroceso de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street.

Con los inversores atentos al nuevo salto del dólar y animados por el acuerdo que alcanzó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el principal indicador de la Bolsa porteña recupera a media sesión el impulso alcista inicial y crece 4,01 por ciento, hasta situarse en las 31.387.219 unidades.

Dentro del panel líder, las alzas más importantes las registran Gas Cuyana (8,81%), Holcim (7,29%), y Central Puerto (6,81%).

"El mercado reaccionó positivamente gracias a que las expectativas eran un monto menor (en el acuerdo con el FMI", explicó Ramiro Marra, director de Bull Markets Brokers, en diálogo con El Cronista.

"El dólar está subiendo, pero están todos atentos a la nueva política monetaria del Gobierno", añadió.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, remarcó que "los ADRs habían arrancado fuerte arriba y ahora se están dando vuelta muchos de ellos, incluso en terreno negativo".

"Con el dólar saltando como hoy en estas operaciones preliminares, los inversores están algo desconcertados sobre el ancla del tipo de cambio y adónde podría ir. Cautela", completó.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un ajuste de 0,82%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos crece 1,40%, el AY24 sube 2,07%, el Descuento en dólares avanza 1,89%, el AN18 suma 1,74%, el PR15 desciende 0,06%, el Par en dólares mejora 1,91%, y el Par en pesos se aprecia 1,53%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) cae 1,09% ($ 180), y el TVPE (en euros) salta 2,70% ($ 190).

¿Qué pasa con los ADRs?

Luego de un arranque con claro signo positivo, las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Francés saltan 4,80%, a 17,01 dólares cada uno, y lideran los avances.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Galicia (4,03%, u$s 49,20), Supervielle (3,20%, u$s 19,33), y Pampa Energía (3,01%, u$s 49,59).