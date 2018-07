El Merval recortó su avance en línea con la caída de los ADRs y por la baja del dólar

En sintonía con el retroceso que experimentaron los ADRs en Wall Street y la baja del dólar, el Merval cerró la rueda con una suba marginal de 0,09 por ciento, hasta situarse en las 27.635.209 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registraron Transener (3,73%), Edenor (3,36%), y Ternium (3,05%).

En diálogo con El Cronista, Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, detalló que “el recorte del Merval se debió a que los ADRs pasaron a terreno negativo en los Estados Unidos”.

“Además, hubo una baja del dólar mayorista y por eso el mercado achicó la suba inicial, en la que llegó a ganar más de 3%”, precisó.

Por JAVIER RODRÍGUEZ PETERSEN Mirá también El Central definirá la tasa por votación y ya monitorea los agregados monetarios Como se esperaba, la entidad mantuvo la tasa de referencia en el 40% ante la suba de precios de junio. Igual asegura que la inflación se desacelera. Ahora la decisión de tasa se tomará una vez por mes, por votación y con publicación de cómo votó cada integrante del comité.

Para Acuña, “hubo un doble efecto negativo: bajaron los ADRs y también bajó el dólar, situación que acentuó la baja local”.

“En resumen: el driver fue el dólar. Por un lado es positivo que se tranquilice, pero también esto genera una baja de corto plazo por el ajuste en el dólar contado liquidación”, completó.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía cayeron 2,01%, a 39,36 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de TGS (1,77%, u$s 14,36), Grupo Supervielle (1,07%, u$s 12,90), y Telecom Argentina (0,97%, u$s 18,26).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en dólares se depreció 3,03%, el Descuento en dólares se contrajo 2,89%, el AN18 perdió 2,38%, el AY24 bajó 2,15%, el PR15 avanzó 0,16%, y el Descuento en pesos sumó 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) se hundió 12,79% ($ 170), el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) cayó 5,48% ($ 155), el TVPP (en pesos) creció 1,44% ($ 3,50), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 3,28% ($ 155), y el TVPA (en dólares ley argentina) retrocedió 0,80% ($ 134,90).