El Merval recorta su avance en línea con la caída de los ADRs y por la baja del dólar

En sintonía con el retroceso de los ADRs en Wall Street y luego de registrar un avance superior al 3 por ciento en la apertura, el Merval modera su avance al ganar 0,25 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 27.681.189 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las subas más importantes las registran Edenor (5,61%), Ternium (3,05%), y Pampa Energía (2,50%).

“El recorte del Merval se debe a que los ADRs están para abajo en los Estados Unidos. Además, el dólar mayorista se ubica a 27,3 por eso el mercado achica la suba inicial. Es decir, existe un doble efecto negativo hoy, bajan los ADRs y baja el dólar, que acentúa la baja local”, detalló Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

“En resumen: el driver es el dólar. Por un lado es positivo que se tranquilice, pero genera una baja de corto plazo por la baja en el dólar contado liquidación”, precisó.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia bajista a media rueda.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía caen 2,73%, a 39,07 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Macro (2,67%, u$s 67,59), TGS (2,39%, u$s 14,27), y Francés (1,77%, u$s 13,29).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 pierde 2,07%, el Descuento en dólares se contrae 2,63%, el AN18 pierde 2,38%, el Par en dólares cae 1,21%, y el TVPP (en pesos) crece 1,44% ($ 3,50), el Par en pesos) asciende 0,37%, y el PR13 se valoriza 0,26%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) se hunde 12,79% ($ 170), el TVPA (en dólares ley argentina) cae 4,41% ($ 130), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) desciende 1,31%,