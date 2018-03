El Merval quebró una racha negativa que se prolongó por cinco jornadas seguidas

Los papeles de Andes Energía crecieron 5,32 por ciento, a 9,90 pesos cada uno, y lideran los avances dentro del Merval, que acentúa su avance al ganar 0,31%, hasta situarse en las 31823,56 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Galicia (2,43%), Supervielle (2,09%), y Holcim (2,01%).

"Tras las fuertes caídas de ayer, Wall Street intercala una mayor calma a la espera de las señales de la Fed, ante lo cual los activos locales tuvieron un comportamiento también más moderado, mientras los operadores monitorean la 'mega-licitación' de Lebacs y las intervenciones del BCRA", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"De dicha manera es que el Merval se recuperó tímidamente 0,2%, aunque bajo un volumen aún reducido dado que los operadores siguen privilegiando el 'wait and see' hasta tanto pueda definirse una tendencia desde el norte", añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 530.058.843 pesos, con un balance de 44 papeles en alza, 34 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos se presentaron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país aún cerca de los 420 puntos básicos, mientras se multiplican los arbitrajes defensivos hacia los títulos más cortos", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,46%, el AY24 sumó 0,43%, el Descuento en dólares progresó 0,56%, el Descuento en pesos ascendió 0,46%, el Par en dólares mejoró 0,44%, el Par en pesos subió 0,19%, el PR13 creció 0,24%, y el PR15 avanzó 0,23%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) se depreció 0,72% ($ 8,25), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) saltó 0,57% ($ 175).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la jornada con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones cayeron 3,73%, a 24,50 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron Telecom Argentina (-1,95%, u$s 32,11), Banco Macro (-1,48%, u$s 105,88), Edenor (-1,45%, u$s 56,71), Transportadora de Gas del Sur (-1,35%, u$s 20,45), Cresud (-0,43%, u$s 20,65), Francés (-0,35%, u$s 22,70), y Petrobras Argentina (-0,33%, u$s 12,05).

Como contrapartida, las acciones de Globant saltaron 3,10%, hasta los u$s 53,63 cada una, y encabezaron las subas.

También concluyeron con signo positivo los ADRs de Globant (3,10%, u$s 53,63), Bunge (1,83%, u$s 73,98), Galicia (1,48%, u$s 63,98), Tenaris (1,13%, u$s 35,80), Ternium (1,06%, u$s 32,53), YPF (0,57%, u$s 21,33), Pampa Energía (0,44%, u$s 61,64), e Irsa Propiedades Comerciales (0,25%, u$s 44,61).