El Merval propone una recuperación animado por Metrogas

Los papeles de Metrogas salta 6,22 por ciento, a 29 pesos cada uno, y lideran las alzas dentro del Merval, que insinúa una recuperación al subir 1,22%, hasta situarse en las 26.378.719 unidades.

“Hoy hay condiciones externas más favorables que, junto a importantes medidas del BCRA, produjo un rebote importante en bonos paridad con subas de hasta 5%”, remarcó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

Luego de dos bajas consecutivas, dentro del panel líder de la Bolsas y Mercados Argentinos las otras suba más importantes las registran Gas Cuyana (5,39%), Loma Negra (4,99%), y Cablevisión (5,04%).

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un retroceso de 2,96%.

Mirá también Hacienda licita Letes cortas para tentar a los que salen de Lebac Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne, será mañana en plazos de 3 y 6 meses. El objetivo es captar parte de los fondos del mega vencimiento de hoy.

La Bolsa porteña cayó en los últimos días en sintonía con los mercados del mundo a raíz de la crisis en Turquía, país en el que su moneda, la lira, sufrió una importante devaluación.

No obstante, el principal indicador consiguió moderar su retroceso debido al avance del fuerte avance del tipo de cambio.

“El dólar mayorista está más tranquilo después de un día agitado. Es importante el anuncio q hizo el BCRA de ir limitando paulatinamente las Lebacs en poder del sector no bancario y más rotundo con los bancos que ya extienden plazos via NOVACS”, añadió.

Según Acuña, “encontraron la forma de ir sacando un instrumento de inversión más que de regulador de política monetaria”. “Lo hacen de forma ordenada. Una vez más Caputo sacando las papas del fuego”, expresó.

“La gran pregunta es donde va ir esa montaña de pesos que mes a mes no se van a renovar. Por eso es importante no ver sobresaltos con la cotización del dólar. Es bueno el anuncio de ayer de anunciar la venta de 500 millones. El mercado procesa positivamente las noticias y reitero muy importante recuperación de bonos argentinos en dólares”, deslizó.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Galicia crecen 3,49%, a 31,22 dólares, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes Edenor (2,70%, u$s 28,50), YPF (2,23%, u$s 15,13), y Macro (2,20%, u$s 48,77).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 sube 2,14%, el Descuento en dólares salta 3,41%, el PR15 suma 0,03%, el AN18 pierde 2,62%, el PR13 retrocede 1,07%, el Par en pesos baja 1,81%, y el Descuento en pesos gana 0,75%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) salta 5% ($ 147).