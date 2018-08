El Merval propone otra caída presionado por el fuerte ajuste de Gas Cuyana

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana caen 6,21 por ciento, a 42,25 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval pierde 0,89% en el arranque, hasta situarse en las 27.556.229 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros ajustes más importantes los registran Metrogas (3%), Macro (2,39%), y Aluar (2,35%).

"Sigue habiendo una baja sustentada por el conflicto de los cuadernos, que genera incertidumbre", explicó Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Es una lástima porque ya habíamos empezado con la estabilidad cambiaria", añadió.

Según Marra, los papeles que no tienen riesgo argentino aparecen como puntuales para aprovechar bajo este contexto.

"De todos modos, tanto APBR (Petrobras Brasil) y TS (Tenaris) también están implicados en el caso", agregó.

Ayer, el Merval finalizó la jornada con una caída de 3,84%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Macro caen 4,33%, a 57,12 dólares cada uno, y lideran los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Galicia (3,47%, u$s 33,82), Supervielle (3,18%, u$s 12,17), y Francés (2,82%, u$s 12,05).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos retrocede 0,83%, el PR13 gana 1,54%, el AN18 sube 0,46%, el PR15 mejora 0,32%, y el AY24 asciende 0,17%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) crece 1,87% ($ 163).