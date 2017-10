El Merval prolongó su racha bajista, atento a la tasa a 10 años del tesoro estadounidense

Los papeles de TGN cayeron 2,26 por ciento, a 60,50 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que prolongó su racha negativa al bajar 0,12%, hasta situarse en las 27.844,21 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registraron Holcim (1,89%), San Miguel (1,88%), y Siderar (1,87%).

“En una jornada donde se observó una alta volatilidad, Merval finalizó con una baja de 0,12%, y de esta manera acumuló su segunda jornada consecutiva de bajas”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com.

“El volumen operado de renta variable se redujo ya que se operaron $ 691 M frente a los $ 822 M operados ayer”, precisó

El total negociado en acciones ascendió a 661.910.474 pesos, con un balance de 43 papeles en baja, 39 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

El Merval acumula una suba de 3,21% desde las elecciones legislativas del domingo, y en lo que va de octubre muestra un alza de 6,79%.

“La duda para mañana estará en ver si el índice recupera y va en busca de los 28.000 puntos o si profundiza la tendencia bajista de las últimas dos ruedas”, añadió Trella.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos en dólares soberanos subieron prácticamente en su mayoría y fueron lo más destacado en una jornada donde los inversores seguían de cerca la evolución de la tasa de 10 años del tesoro de Estados Unidos, que subió hasta un rendimiento del 2,45%”, agregó Trella.

Entre los bonos, el AN18 ganó 1,75%, el AY24 ascendió 0,99%, el Descuento en dólares cedió 0,07%, el Descuento en pesos sumó 0,10%, el NF18 cayó 0,15%, el Par en dólares restó 0,40%, el Par en pesos avanzó 0,15%, el PR13 ascendió 0,38%, y el PR15 descendió 0,15%.

“Los cupones del PBI finalizaron mixtos, siendo el más destacado el nominado en dólares con Ley Nueva York que subió 1,01%. Los bonos con CER finalizaron mixtos, donde el PR13 se destacó con una suba del 0,38%”, añadió.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) descendió 0,37% ($ 190), el TVPP (en pesos) cayó 2,93% ($ 11,60), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) subió 1,01% ($ 200).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con signo bajista.

En ese contexto, los papeles de TGS se hundieron 2,66%, a 20,51 dólares cada uno, y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Galicia (-1,77%, u$s 55,65), Petrobras Argentina (1,18%, u$s 13,41), e YPF (1,05%, u$s 24,47).