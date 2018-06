Expectativa por FMI y oportunismo de bancos dispararon al Merval

Las acciones y bonos subieron con fuerza en el mercado local ante expectativas de inversores extranjeros sobre un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y recomendaciones de bancos internacionales.

Los papeles de Francés saltaron 12,51 por ciento, a 141,60 y lideraron las subas en el Merval, que prolonga su racha positiva al crecer 4,62%, hasta situarse en las 30.377.389 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Gas Cuyana (9,41%), Supervielle (8,43%), y Agrometal (8%).

El total negociado en acciones ascendió a 1.385.136.835 pesos, con un balance de 69 papeles en alza, 14 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

"El mercado hoy voló en consecuencia por las buenas perspectivas de que se arregle con el Fondo Monetario en las próximas semanas", explicó Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Muchos bancos del exterior empezaron a recomendar Argentina, algunos hasta dan a entender que estamos baratos hasta en el caso de que no entremos como emergentes, aunque la mayor probabilidad es que entremos", agregó. Según Marra, "los bancos fueron el sector que más recuperó en la jornada".

En esta línea, el analista Gustavo Ber comentó: “Aprovechando la positiva expectativa que despierta el ¨combo¨ FMI, MSCI y un ¨desarme¨ de Lebacs, los activos locales hilaron otra jornada de recuperación tras los fuertes castigos acumulados, toda vez que cada vez más inversores van retomando sus apuestas dado que las valuaciones son más atractivas y podría abrirse una etapa de mayor calma financiera”.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 ascendió 0,09%, el Descuento en dólares ganó 0,82%, el PR15 bajó 0,18%, el AN18 retrocedió 0,19%, el PR13 sumó 0,12%, el Par en dólares creció 1,43%, y el Par en pesos avanzó 0,31%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrajo 1,89% ($ 155), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 2,94% ($ 165), el TVPP (en pesos) cayó 2,22% ($ 3,96),

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street finalizó con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Francés escalaron 10,86%, a 16,74 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Supervielle (7,42%, u$s 19,25), Galicia (4,88%, u$s 47,63), TGS (4,69%, u$s 17,61), y Macro (4,11%, u$s 82,51).