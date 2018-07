El Merval prolonga su avance atento a la marcha del dólar tras la licitación

Las acciones de Mirgor crecen 3,10 por ciento, a 374,85 pesos cada una y lideran las alzas dentro del Merval, que gana 0,17%, hasta situarse en las 27.903.078 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Macro (2,37%), Supervielle (1,91%), y Pampa Energía (1,51%).

“La mirada está puesta en la reacción del dólar post licitación de ayer y en lo que pasa en el mundo”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones en diálogo con El Cronista.

“Por el momento pocas operaciones, con cautela y un sesgo levemente positivo en bonos y acciones. Los ADRs argentinos, principalmente bancos abrieron bien”, añadió.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 0,40%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en dólares gana 1,81%, el AY24 sube 1,03%, el Descuento en dólares avanza 0,86%, el PR13 se aprecia 0,25%, y el AN18 se valoriza 0,20%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cae 0,32% ($ 3,45).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Irsa Inversiones y Representaciones crecen 2,46%, a 18,32 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes las registran los ADRs de Macro (2,18%, u$s 68,22), Francés (2,07%, u$s 13,30), y Cresud (1,56%, u$s 15,57).