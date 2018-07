El Merval prolonga su avance animado por Cablevisión

El Merval prolonga su avance al ganar 0,96 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 27 031.078 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las subas más importantes las registran Cablevisión (8,48%), Telecom Argentina (7,45%), y Edenor (2,97%).

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una caída de 1,91%. Mirá también El dólar recortó la suba tras ventas de bancos oficiales El billete cerró a $ 28,10 en las pantallas del Banco Nación y a $ 27,69 en el MULC, 4 centavos arriba de su cierre previo. La subasta del Tesoro y las ventas de la banca pública sirvieron para contener la demanda y corregir el alza.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia positiva a media sesión, en su gran mayoría.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina crecen 6,58%, a 20,40 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran Ternium (2,03%, u$s 35,12), Cresud (1,44%, u$s 16,13), y Edenor (1,29%, u$s 32,15).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en dólares baja 0,55%, el Descuento en pesos gana 0,94%, el AN18 sube 0,77%, el AY24 asciende 0,46%, el PR15 mejora 0,44%, el PR13 suma 0,25%, y el Descuento en dólares avanza 0,08%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cae 7,69% ($ 3), y el TVPA (en dólares ley argentina) desciende 3,22% ($ 120).