El Merval pierde 3,3% por la caída del petróleo y la presión externa

El Merval volvió a padecer la caída del precio del barril de petróleo y, por si fuera poco, debió lidiar con un mal clima de negocios en el frente externo dado que los atentados en Bélgica hicieron que los inversores operaran con mayor cautela.

El índice porteño perdió 3,3%, en línea con el hundimiento de 4% del crudo de Texas, que perforó, una vez, más la barrera psicológica de los u$s 40.

Los precios del crudo WTI se desplomaron hasta los u$s 39,79 el barril, luego de que, por sexta semana consecutiva, los inventarios se encontraran en máximos. La Administración de Información de Energía (EIA) dijo que las existencias de crudo subieron en 9,4 millones de barriles la semana pasada, tres veces más que los 3,1 millones esperados por los analistas encuestados por Reuters.

Dado que las acciones ligadas al oro negro, como Petrobras Brasil e YPF, tienen mayor preponderancia en el Merval, esquivar las bajas del petróleo se vuelve casi imposible. Asimismo, Grupo Financiero Galicia, otro papel con peso en el índice, también trastabilló. En definitiva, Petrobras Brasil, Galicia e YPF componen el 50%, y mostraron caídas de 6,8%, 2,4% y 1,9%, respectivamente.

De todas formas, el volumen de acciones fue de tan solo

$ 156,9 millones, y el 30% de ese monto correspondió a lo operado en Petrobras Brasil y Galicia.

"La pausa externa también se está importando entre los activos domésticos, dado que buscan nuevos drivers más allá del acuerdo con los holdouts, antes de renovar las apuestas tras las fuertes subas acumuladas", expresó Gustavo Ber, de Estudio Ber. También el economista de Inversor Global Nery Persichini confirmó que el mercado local estuvo más pendiente de Wall Street; indicó que esto se refleja en la caída del sector bancario: además de Galicia, Francés y Macro bajaron 2,4% y 0,5%, en ese orden.

Los índices de Wall Street descendieron hasta 1,1% ayer. El Dow Jones cedió 0,45, el S&P500 bajó 0,65% y fue el Nasdaq el que se hundió más de 1%, producto de la caída de los papeles de empresas de energía y materias primas, en medio de una jornada de cautela tras los ataques terroristas del martes.

Cabe destacar que con el saldo de ayer, el S&P500 volvió a cerrar con saldo negativo en lo que es el acumulado del año. Recién el viernes había logrado terminar por encima de la marca de fines de 2015.

Por otro lado, el contexto local de tasas altas y dólar planchado desalienta los negocios de renta variable. "Que el BCRA se haya inclinado por mantener altas las tasas, en busca de continuar privilegiando una política monetaria más conservadora que contribuya a una desaceleración de la inflación, sigue teniendo efectos directos en el proceso de apreciación del peso", señala Ber. En sintonía, el operador de Mayoral Rubén Pasquali comentó: "¿Quién va a querer invertir en acciones cuando las tasas están en un 38%?".

Las estrategias del BCRA le sientan mejor a la renta fija. Los títulos públicos no mostraron demasiado fervor en las últimas semanas, pero se mantuvieron firmes rueda tras rueda. La jornada de ayer no fue la excepción; aunque las subas no fueron sobresalientes, la mayoría de los título esquivaron los números rojos. Entre los dollar-linked las alzas llegaron a ser del 0,9%, los que pagan en pesos crecieron hasta 0,6% y los denominados en dólares sumaron hasta 0,4%.