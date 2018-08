El Merval perdió un 2,74% y habría caído más si no fuera por la suba del dólar

Presionado por la crisis turca, el Merval finalizó la jornada bursátil con un retroceso de 2,74 por ciento, hasta situarse en las 26.119.789 unidades.

No obstante, la baja pudo ser mayor. No lo fue, simplemente porque el Merval replicó el movimiento del viernes pasado, cuando antes del cierre recortó las pérdidas a raíz de la suba del dólar, que atenuó la caída de las cotizaciones en pesos.

“Uno de los casos más paradigmáticos fue el de Supervielle, que acá cayó 7% y el ADR afuera se hundió 10%”, explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

“El Merval, midiéndolo en dólares, fue afectado por la situación crítica de Turquia”, explicó Ramiro Marra Director Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

Las principales caídas

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros ajustes más importantes los registran Ternium (7,05%), Mirgor (6,77%), y Transener (6,65%).

“Volvió la inestabilidad por cuestiones cambiarias, pero esta vez se están relacionando más con una situación externa que a un retraso del tipo de cambio”, añadió.

Desarme de posiciones

Por otro lado, los especialistas se refirieron a la posibilidad de que los inversores opten por vender posiciones en un contexto como el actual.

“Vender a estos precios es complicado, no es algo que haría con mis inversiones, pero sin dudas la dinámica de los acontecimientos asusta. Y el que quiere vender, considerando la historia de la Argentina, no puede ser juzgado por ello”, deslizó Burzaco.

“Como suele pasar en estos casos, la recomendación para los inversores en este tipo de escenarios es no tomar decisiones apresuradas porque pueden costar caras”, consideró en tanto Marra.

Por otro lado, Edenor consiguió recortar su caída, luego de hundirse más de 10%.

Un despacho de la agencia Bloomberg sostuvo que la caída de los papales de Edenor y TGS, controladas por Pampa Energía, se debe a la aparición de la firma en el escándalo de los cuadernos.

"La oficina de Marcelo Mindlin, dueño mayoritario de Pampa Energía, en Bouchard 547 piso 26 fue mencionado en los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, con fecha visita del 14 de mayo de 2009", precisa la nota que lleva por título "Pampa Energía, TGS, Edenor Stocks Fall Amid Notebook Scandal".

Consultados por El Cronista, voceros de Edenor evitaron pronunciarse al respecto.

¿Qué pasó con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron con una fuerte tendencia a la baja.

En ese contexto, los papeles de Supervielle se hundieron 8,68%, hasta los 10,10 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron Edenor (7,80%, u$s 27,75), Macro (7,23%, u$s 47,72), y Pampa Energía (6,98%, u$s 32,77).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 perdió 0,48%, el Descuento en dólares retrocedió 1,22%, el PR15 cedió 1,57%, el AN18 saltó 3,18%, el Par en dólares mejoró 1,92%, y el PR13 descendió 0,75%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cayó 1,81% ($ 2,70), el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) perdió 1,85% ($ 159), el TVPE (en euros) retrocedió 1,23% ($ 160), y el TVPA (en dólares ley argentina) se hundió 5% ($ 130,15).