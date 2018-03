El Merval perdió 3,1% empujado por la baja de 10% de Petrobras y un contexto externo adverso

La bolsa local sufrió otra embestida del mercado internacional. En primer lugar, fue determinante la caída de dos dígitos de Petrobras Brasil, acción que todavía lidera la composición del Merval, mientras que el resto de las acciones acompañaron el mal clima externo. Como resultado, el Merval se hundió 3,1%, aunque sin ser acompañado por el volumen de negocios.

Los papeles de Petrobras se desplomaron un 10% ayer; trastabillaron, una vez más, por la baja del precio del petróleo, pero también debieron enfrentar rumores sobre un recorte en el valor de la nafta en Brasil, algo que fue desmentido recién después del cierre de las operaciones. Otro factor que perjudicó a la acción, y a los demás papeles brasileños, fue la presentación de la defensa de la presidenta Dilma Rousseff para evitar el juicio político: los inversores perciben que los plazos se alargarán después de que la Abogacía General de la Unión (AGU) pidiera archivar el proceso por falta de fundamento jurídico.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se derrumbó 3% y cerró en u$s 35,70 el barril, en medio del escepticismo en torno a un posible acuerdo para congelar los niveles de producción que ayude a frenar la caída de los precios.

Tal como detallaron en la City, en el arranque de la rueda las acciones operaban con un tono mixto, pero a medida que avanzaba la rueda los saldos se fueron inclinando hacia el terreno negativo. Por eso es que el único papel que subió fue Telecom, un 1%, mientras que Francés y Comercial del Plata cerraron sin cambios. Detrás de Petrobras se ubicaron Consultatio, YPF, Mirgor y Tenaris, con retrocesos de 5%, 3,6% ,3,5% y 2,8% cada uno.

El volumen de la Bolsa de Comercio fue de tan solo $153 millones en acciones.

"Con un tono más cauteloso arranca la semana Wall Street ya que el sólido reporte de empleos podría anticipar los tiempos de la Reserva Federal. Los activos domésticos acompañaron dicho clima a la espera de los próximos avances para cerrar el acuerdo con los holdouts", resumió Gustavo Ber, de Estudio Ber.

Esta idea de un posible adelantamiento de la suba de la tasa también responde a los dichos del presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, quien catalogó de "sorprendente" a los mercados futuros que esperan un alza del costo de dinero este año o incluso ninguno. El funcionario expresó que sería un pronóstico "demasiado pesimista".

El Dow Jones cedió 0,3%, al igual que el S&P500, en tanto que en Nasdaq perdió 0,5%. Por su parte, las bolsa de Europa,

mostraron cierres mixtos. En los extremos se ubicaron el índice de Francia, que sumó 0,5%, y el de Italia, que cayó 0,8%.

En terreno neoyorquino los ADR‘s tuvieron un mejor desempeño. Si bien las alzas no fueron muchas más que las de la City porteña, las bajas fueron menos profundas. Cresud fue la más golpeada: se hundió 3,2%. Tenaris e YPF, arrastradas por el crudo, descendieron poco más de 2%. A su vez, Pampa y Edenor cayeron 1,9% y 1,8%, en ese orden. Por el lado de las subas cabe citar a TGS, Francés y Telecom, que ganaron 1,7%, 1,6% y 1,5%, respectivamente.

"El sorpresivo aumento del gas, en hasta 200%, es lo que impulsa a acciones como TGS. Y, en el corto plazo, habrá que seguir el aumento estacional de energía en 28% anunciado por Aranguren en AmCham", lo que podría incentivar a las acciones eléctricas, señaló el el jefe de renta variable de Puente, Juan Manuel Vázquez.

Por su parte, el director de Portfolio Personal, Augusto Posleman, agregó que los inversores están a la espera de que la próxima semana, se tengan novedades sobre sí la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos permitirá o no el pago a los holdouts. De todas formas, el experto aclaró: "El mercado descarta que se pueda cumplir con el pago el 14 de abril, aunque sí creemos que se podrá hacer más adelante".

Asimismo, Ber resaltó que los operadores monitorearán hoy la licitación de Lebac, "buscarán confirmar si el Banco Central prolongará la elevada tasa de 38% anual", un instrumento que actualmente es la mayor competencia de la renta variable, por los grandes fondos que atrae.