El Merval perdió 1% luego de dos subas consecutivas

Los papeles de Comercial del Plata cayeron 5,23 por ciento, a 4,27 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que fue incapaz de sostener el ritmo alcista del arranque y quebró una racha de dos subas consecutivas al perder 1,21%, hasta situarse en las 27.131,89 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registraron Edenor (2,91%), TGS (2,80%), y Petrobras Brasil (2,57%).

Los ojos de los inversores siguieron de cerca los papeles de Macro -que ganó 0,99%-, luego que su presidente Jorge Brito llegara a los Tribunales para declarar en la causa que investiga por el salvataje de la empresa Ciccone.

Brito, días atrás, presentó licencia a su cargo a raíz del rally bajista que sufrieron las acciones de la entidad financiera.

El total negociado en acciones ascendió a 494.539.828 pesos, con un balance de 57 papeles en baja, 22 en alza, y 12 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,27%, el AY24 retrocedió 0,36%, el Descuento en dólares se hundió 0,44%, el Descuento en pesos restó 1,81%, el NF18 subió 0,19%, el Par en dólares cedió 0,02%, el PR13 se contrajo 0,63%, y el PR15 descendió 0,18%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se desvalorizó 2,79% ($ 174), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005), se depreció 1,57% ($ 188).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron con signo negativo, luego de moverse durante buena parte del día con tendencia mixta a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Globant cayeron 2,92%, a 40,23 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Pampa Energía (-2,56%, u$s 65,60), Irsa Propiedades Comerciales (-2,43%, u$s 57), y Edenor (-2,27, u$s 44,37).