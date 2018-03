Pampa Energía y Tenaris presionaron al Merval, que cayó 0,50% en el cierre de la semana

El Merval rompió una racha alcista de dos ruedas consecutivas y finalizó la semana bursátil con una caída de 0,50%, hasta situarse en las 12.906,43 unidades, apuntalado por firmas vinculadas a los sectores energético y petrolero.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las sufrieron Pampa Energía (3,28%), Tenaris (2,68%) y Petrobras Brasil (2,19%).

El total negociado en acciones ascendió a 145.703.181 pesos, con un balance de 38 papeles en alza, 21 en baja y 12 sin registrar cambios en su cotización.

“El Merval se movió al ritmo del petróleo, que en el transcurso de la rueda ajustó un 2,5% y le puso un marco de razonabilidad al “efecto Lula” reciente en las acciones de Petrobras Brasil y del resto del sector”, explicó Jorge Compagnucci, analista de Fénix Report, en diálogo con Cronista.com.

“Además, la pequeña corrección de los diferentes tipos de cambió ayudó a contribuir al perfil descendente”, añadió el especialista.

Según Compagnucci, “los valores de u$s 41 del petróleo pudieron ser el techo de la recuperación de los últimos meses por lo cual un cuadro de vulnerabilidad debería estar abierto nuevamente en los mercados emergentes más allá que en la Argentina se haya avanzado en el cumplimiento para el acuerdo con buitres”.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los títulos públicos se movieron de mayor a menor, finalizando la última rueda de la semana con bajas generalizadas afectados por el peso de la corrección de la divisa que alejo a los inversores, quiénes en las últimas ruedas buscaron coberturas bancarias”, detalló Compagnucci.

Entre los bonos, el Bonar X perdió 0,65%, el AN18 ganó 0,31%, el AY24 cedió 0,22%, el Descuento en dólares retrocedió 1,73%, y el Descuento en pesos se contrajo 0,85%,

Además, el Global 17 avanzó 0,29%, el NF18 mejoró 0,31%, el Par en dólares cedió 0,48%, el Par en pesos se hundió 2,35%, y el PR13 se apreció 0,89%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) se apreció 1,67% ($ 183); el TVPP (en pesos) restó 0,96% ($ 10,30); el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 1,16% ($ 171); mientras que el TVYO (serie II, regido por la ley Nueva York, canje 2010) escaló 8,28% ($ 170).

¿Qué pasará la próxima semana?

“El petróleo será uno de los temas excluyentes junto con los acontecimientos de índole político en Brasil. No obstante, si el target de u$s 41 por barril fue cumplido las condiciones para retomar la tendencia bajista estaría dado, mientras que se debería destacar que los problemas políticos en el país vecino no terminarán solucionando los de índole económico-financiero”, consideró.

“Continuamos en un mes clave para el tipo de cambio, producto de los fuertes vencimientos de contratos para este mes. Será el dólar otro de los drivers a seguir ya que existen condiciones para una reanudación alcista del mismo de manera gradual”, concluyó.

