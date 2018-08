El Merval modera su avance a media sesión

Los papeles de Banco Macro crecen 4,22 por ciento, a 158 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que modera el avance inicial al ganar 0,66%, hasta situarse en las 26.849.619 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros avances más importantes los registran Aluar (4,20%), Pampa Energía (2,81%), y Supervielle (2,78%).

Ayer, el Merval finalizó la jornada con un retroceso de 3,99%.

“Afuera las acciones están firmes y además sube el dólar”, explicó Martín Saud, senior fixed income trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“Venía muy castigada la Bolsa y por eso es que se da esta suba. De todos modos, hasta que no se resuelva el tema de los cuadernos existirá volatilidad”, remarcó.

Saud destacó que “Banco Macro está muy firme porque anunció una recompra de acciones, y eso está impulsando también a los bancos”

“Hoy seguramente continuaremos con tendencia positiva, al menos en el sector bancario, por el tema bancario. Loma Negra y todo el sector de obra pública está muy castigado, en cambio, por el tema de los cuadernos”, completó.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina pierden 3,29%, a 18,80 dólares cada uno, y encabezan las pérdidas.

Los otros ajustes más importantes los registran los ADRs de Ternium (2,81%, u$s 32,45), Edenor (2,31%, u$s 30,79), e YPF (1,93%, u$s 15,23).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en pesos cae 2,81%, el PR13 baja 2,05%, el Par en pesos desciende 1,72%, el Par en dólares se contrae 0,44%, el Descuento en dólares cede 0,08%, el AN18 sube 0,74%, y el AY24 suma 0,44%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se aprecia 0,73% ($ 138).