El Merval insinúa una recuperación animado por el avance de los ADRs

El Merval recupera la tónica positiva al ganar 1,75 por ciento en el arranque, hasta situarse en las 27 282.930 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las alzas más importantes las registran Petrobras Brasil (5%), Metrogas (3,97%), y Cablevisión (3%).

"Los mercados emergentes empezaron a sentir los comentarioa de Trump, que terminó pegándole al dolar a nivel global", explicó Ramiro Marra, director Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Los bonos y el Merval empiezan a moverse al ritmo emergente, acompañado de que los comentarios de Macri fueron aprobados por el mercado", añadió.

Ayer, el Merval finalizó la jornada con una baja de 0,85%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Brasil crecen 5,98%, a 11,41 dólares cada uno, y encabezan los avances.

Los otros avances más importantes los registran Pampa Energía (3,01%, u$s 38,58), Banco Macro (2,90%, u$s 68,37), y Galicia (1,89%, u$s 35).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el PR15 pierde 0,65%, el AN18 cede 0,17%, el Descuento en dólares avanza 0,54%, el AY24 mejora 0,37%, y el PR13 suma 0,25%.