El Merval hilvanó su segunda baja presionado por la caída de ADRs

Presionado por las ventas en los mercados externos, el Merval fue incapaz de mantener la tendencia negativa del arranque y sumó su segunda caída consecutiva al retroceder 1,87 por ciento, hasta situarse en las 26.694.578 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las sufrieron Galicia (4,62%), Gas Cuyana (4,60%), y Transener (3,86%).

“Hubo un poco de venta afuera y eso repercutió en el Merval, situación que se replicó con los bonos”, explicó Martín Saúd, senior trader de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

Mirá también Wall Street retomó la senda alcista con las tecnológicas a la cabeza Microsoft y Facebook fueron las empresas que más se valorizaron. Las firmas industriales también tuvieron un buen desempeño. Los resultados corporativos contrarrestaron el temor sobre una guerra comercial que había hecho caer la bolsa ayer.

“No hubo driver particular, sino que el ajuste fue por flujos de mercado. Últimamente, cuando sube un poco Argentina afuera, los inversores aprovechan para salir”, añadió.

En ese sentido, el analista se sorprendió un poco por el movimiento que exhibieron las acciones en la bolsa local.

“Si bien afuera los mercados estuvieron firmes, como por ejemplo el S&P, acá hubo nuevos ajustes. En ese contexto, los ADRs fueron otra vez los que movieron la tendencia a la baja”, agregó.

Saúd precisó que “Galicia fue la más castigada afuera”. ”Cuando promediaba la tarde, afuera se fue el volumen y bajó de forma notoria en todos los mercados”, completó.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Galicia cayeron 3,54%, a 35,34 dólares cada uno, y lideraron los retrocesos.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (3,50%, u$s 31,12), Supervielle (3,46%, u$s 12,25), y Macro (2,37%, u$s 67,35).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en pesos se hundió 5,66%, el Par en dólares descendió 1,29%, el Descuento en dólares se contrajo 0,54%, el AN18 retrocedió 0,51%, el PR13 avanzó 0,52%, y el Descuento en pesos subió 0,31%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cayó 3,96% ($ 125,80), y el TVPP (en pesos) perdió 2,85% ($ 3,40).

¿Qué pasará mañana?

“Por cómo terminó hoy, es factible que el Merval arranque abajo con los bonos. Salvo que haya una noticia fuerte por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, es muy factible que el mercado no empiece en alza”, completó Saúd.