El Merval ganó 2,23%, prolongó su racha positiva, y se acercó a los 33.000 puntos

Los papeles de Central Costanera crecieron 9,19 por ciento, a 19,60 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda alza consecutiva al ganar 2,23%, hasta situarse en las 32.849,64 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Aluar (6,52%), Mirgor (4,44%), y Gas Cuyana (4,23%).

“Otra jornada de mejor tono para Wall Street, aún cuando la incertidumbre y la volatilidad siguen vigentes, ante lo cual las acciones locales volvieron a acompañar la recuperación externa a la cual se sumaron esta vez los bonos, con un dólar de nuevo en ascenso tras la intervención del BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“De dicha manera es que el Merval avanzó 2,3%, con las energéticas en esta oportunidad acompañadas por las siderúrgicas, bajo un volumen que continúa más limitado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 723.635.302 pesos, con un balance de 59 papeles en alza, 24 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos registraron mejoras promedio de 0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país acercándose a los 400 puntos básicos, mientras se multiplican las apuestas por el tramo corto ante una UST 10 años de nuevo a pasitos del 2,90%”, añadió Ber.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,65%, el AY24 restó 0,58%, el Descuento en dólares ascendió 0,25%, el Descuento en pesos creció 0,07%, el Par en dólares mejoró 1,04%, el Par en pesos progresó 0,78%, el PR13 se valorizó 0,70%, y el PR15 creció 0,09%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) restó 0,58% ($ 171), el TVPE (en euros) ganó 0,45% ($ 222), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) mejoró 0,85% ($ 178).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se movieron en terreno positivo antes del cierre.

En ese contexto, los papeles de Edenor saltaron 2,98%, a 56,41 dólares cada uno, y encabezaron las alzas.

Los otros avances más importantes los registran Petrobras Argentina (1,54%, u$s 11,86), Telecom Argentina (2,18%, u$s 31,87), y TGS (1,77%, u$s 20,25).