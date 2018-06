El Merval gana más de 3% y las acciones bancarias suben hasta 6%

Los papeles de Gas Cuyana saltan 8,37 por ciento, a 134 y lideran las subas en el Merval, que prolonga su racha positiva al crecer 3,53% a media sesión, hasta situarse en las 30.059.770 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Francés (6,39%), TGN (6,05%), y Valo (5,23%).

"El mercado esta teniendo una jornada positiva motivado por el acuerdo con el FMI, hay expectativas de que sea un monto considerable", explicó Ramiro Marra, director Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Lo único que se esta viendo en rojo es Petrobras Brasil porque no tiene riesgo argentino, pero claramente es un excelente contexto el que se esta armando para el mercado argentino para este mes de junio", añadió.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un salto de 2,19%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 asciende 0,21%, el Descuento en dólares gana 0,74%, el PR15 baja 0,27%, el AN18 retrocede 0,19%, el PR13 se desvaloriza 0,25%, el Par en dólares retrocede 0,52%, el Par en pesos crece 1,23%, el Par en dólares asciende 0,65%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se aprecia 0,63% ($ 159), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) desciende 2,94% ($ 165).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Francés crecen 6,22%, a 16,04 dólares cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de TGS (5,52%, u$s 17,75), Supervielle (4,63%, u$s 18,75), y Pampa Energía (4,02%, u$s 50,13).