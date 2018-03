Atento a la Fed, el Merval avanza y se mueve por encima de los 32.000 puntos

Los papeles de Mirgor crecen 3,11 por ciento, a 595 pesos cada uno, y lideran las alzas dentro del Merval, que prolonga su racha alcista al ganar 1,01% en el arranque, y se mueve nuevamente por encima de los 32.000 puntos, al situarse en las 32.120,13 unidades.

Dentro el panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Petrobras Brasil (3,03%), YPF (2,86%), y Autopistas del Sol (2,14%).

"Puntualmente no hay nada particular en Argentina, sino más bien un sesgo levemente optimista en mercados emergentes a la espera de la decisión importante de la Fed de hoy a la tarde", explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, en diálogo con El Cronista.

"Si no endurecen el discurso y se atienen a las dos subas adicionales de tasas (más la que ocurrirá hoy), entonces podemos ver más optimismo de corto plazo para el mercado local. Si endurecen el discurso, sería un golpe duro", añadió.

El total negociado en acciones asciende a 52.086.515 pesos, con un balance de 42 papeles en alza, 17 en baja, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

Ayer, el Merval ganó 0,31% y quebró una racha negativa de cinco bajas consecutivas.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 resta 0,04%, el Descuento en dólares asciende 0,10%, el Par en dólares gana 0,22%, y el PR15 se deprecia 0,11%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Argentina baja 1,66%, a 11,85 dólares cada uno, y lideran los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Galicia (1,45%, u$s 63,05), Edenor (1,45%, u$s 56,71), y Telecom Argentina (1,25%, u$s 31,71).