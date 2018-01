El Merval creció 2,14% y quebró una racha negativa de tres caídas consecutivas

Los papeles de Gas Cuyana crecen 9,18 por ciento, a 76,70 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que quebró una racha negativa que se prolongó por tres ruedas consecutivas al ganar 2,14%, hasta situarse en las 34.972,73 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Holcim (7,96%), Supervielle (4,93%), y Edenor (4,81%).

“Tras la patinada de ayer, Wall Street rápidamente se volvió a poner de pie, descontando que la Fed no alteraría las tasas en esta reunión, ante lo cual los activos domésticos también lograron aire para recuperarse de la debilidad de últimas ruedas, con un dólar quedando muy cerca de los $ 20”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“De dicha manera es que el Merval se recuperó 2%, cortando así la racha negativa de las últimas tres ruedas de la mano especialmente de los bancos, bajo un volumen más estable”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 1.264.626.849 pesos, con un balance de 61 papeles en alza, 23 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“También los bonos reaccionaron y ganaron en promedio 0,5% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país reduciéndose hasta los 370 puntos básicos, más allá de que los operadores continúan pendientes de la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años, que ya supera el 2,70% anual”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,48%, el AY24 avanzó 0,15%, el Descuento en dólares creció 1,36%, el Descuento en pesos avanzó ascendió 0,24%, el Par en dólares se valorizó 0,36%, el Par en pesos sumó 0,12%, el PR13 ganó 0,24%, y el PR15 mejoró 0,01%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 2,15% ($ 190), el TVPP (en pesos) cayó 2,33% ($ 10,50), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 2,62% ($ 195).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Galicia crecieron 3,04%, a 68,42 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron Petrobras Argentina (2,89%, u$s 13,87), Macro (2,51%, u$s 108,38), y Telecom Argentina (2,50%, u$s 37,66).