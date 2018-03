El Merval creció 1,8% y concluyó por encima de los 32.000 puntos

Los papeles de Petrobras Brasil saltaron 6,02 por ciento, a 147,15 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que sumó su segunda alza consecutiva al ganar 1,80%, hasta situarse en las 32.369,43 unidades.

“Una rueda volátil experimentó Wall Street atento a las señales desde la Fed, más allá de lo cual los activos locales tuvieron mejoras mientras monitorean los efectos monetarios y cambiarios de la liberación de fondos -con una reacción inicial calma- que dejó la licitación de Lebacs del BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Es por ello que el Merval avanzó con mayor decisión un 1,8% en busca de volver a consolidarse en los 32.000 puntos, de la mano principalmente de las energéticas, los bancos y las siderúrgicas, aunque bajo un volumen que continúa limitado y refleja la prudencia de los operadores”, añadió.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Siderar (4,41%), Grupo Concesionario del Oeste (4,26%), y Tenaris (4,03%).

El total negociado en acciones ascendió a 607.721.926 pesos, con un balance de 55 papeles en alza, 23 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos registraron mejoras promedio de 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país en los 410 puntos básicos, mientras crecen los rebalanceos defensivos hacia los títulos cortos y medios al ofrecer mejor relación riesgo-retorno”, precisó Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,23%, el AY24 ascendió 0,06%, el Descuento en dólares ganó 0,48%, el Descuento en pesos sumó 0,12%, el Par en dólares subió 1,18%, el PR13 mejoró 0,24%, y el PR15 se contrajo 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) retrocedió 1,22% ($ 162), el TVPE (en euros) subió 0,93% ($ 217), el TVPP (en pesos) perdió 1,21% ($ 8,15), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) descendió 0,29% ($ 174,50).

¿Qué pasó con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyeron la jornada con tendencia mixta.

En ese contexto, los papeles de Ternium crecieron 4,12%, a 33,87 dólares cada uno, y encabezaron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron Tenaris (3,72%, u$s 37,13), Banco Macro (3,02%, u$s 109,20), YPF (2,72%, u$s 21,91), Galicia (2,39%, u$s 65,51), Banco Francés (1,14%, u$s 23), y Pampa Energía (0,18%, u$s 61,75).

Como contrapartida, los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones cayeron 3,31%, a u$s 23,69 cada uno, y lideraron los ajustes.

También culminaron con signo negativo las acciones de Petrobras Argentina (2,41%, u$s 11,76), Bunge (-1,31%, u$s 73,02), Telecom Argentina (-0,69%, u$s 31,89), Cresud (-0,68%, u$s 20,51), Transportadora de Gas del Sur (0,39%, u$s 20,37), Edenor (-0,38%, u$s 56,50), Globant (-0,21%, u$s 53,52), e Irsa Propiedades Comerciales (-0,02%, u$s 44,60).