El Merval creció 1,63%, sumó su duodécima alza consecutiva, y marcó otro récord

En otra jornada volátil, los papeles de Central Puerto saltaron 6,25 por ciento, a 38,25 pesos cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que renovó su récord histórico en pesos al ganar 1,51%, hasta situarse en las 31.951,99 unidades.

Luego de concretar su duodécima alza consecutiva, dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registraron Gas Cuyana (5,33%), Galicia (5,14%), y Petrobras Brasil (2,44%).

“El Merval acumula en enero una suba de 6,4%y la duda que persiste entre los inversores es hasta cuando seguirá esta racha alcista”, resaltó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

“En las dos últimas ruedas encontramos dos factores en común. Por un lado, mayor volatilidad, y por otro, volúmenes operados por sobre los $ 1000 millones en renta variable”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 1.115.203.995 pesos, con un balance de 59 papeles en alza, 29 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

De esta manera, el Merval alcanzó un nuevo máximo histórico y cerró al borde de los 32.000 puntos.

Desde el 2 de enero el índice pasó a tener una composición de 31 acciones, algo que no sucedía desde 2008.

Las empresas que ingresaron al panel líder son: BYMA, Banco Hipotecario (BHIP), Consultatio (CTIO), Concesionaria del oeste (OEST) y Banco Supervielle (SUPV).

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Los bonos registraron en su mayorías subas. Entre los nominados en dólares se registraron alzas de hasta 2,72%, como en el caso del Bono Par (PARA), influenciados por la suba del tipo de cambio”, detalló Trella.

Según el asesor, “en los bonos en pesos también se observaron en su mayoría subas, siendo el bono más destacado el Bono Par en pesos (PARP) con un salto del 5,68%”.

Por otro lado, los cupones atados al crecimiento del PBI registraron también avances de hasta el 4,65% como en el caso del Cupón en Dólares Ley Extranjera (TVPY).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la sesión en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Galicia treparon 4,15%, a 69,70 dólares cada uno y encabezaron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones (2,93%, u$s 32,63), Ternium (2,15%, u$s 33,73), y Bunge (1,67%, u$s 70,61)