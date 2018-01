El Merval cayó por toma de ganancias luego de tres alzas seguidas

Los papeles de Tenaris perdieron 3,56 por ciento, a 319,70 cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que rompió una racha positiva de tres alzas consecutivas al retroceder 0,24%, hasta situarse en las 33.542,68 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron TGS (3,50%), Boldt (3,30%), y Autopistas del Sol (2,92%).

“Con un tono más calmo en Wall Street de fondo, mientras espera una nueva temporada de balances, los activos domésticos tuvieron un comportamiento mixto, mientras la atención de los operadores se concentró en la licitación de Lebac en busca de nuevas señales desde el BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

El total negociado en acciones ascendió a 1.267.011.733 pesos, con un balance de 47 papeles en baja, 45 en alza, y 5 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, tras la mayor debilidad reciente, los bonos exhibieron un ligera recuperación promedio de 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país cerca de los 360 puntos básicos luego del “underperformance” regional con que arrancó el año”, detalló Ber.

Entre los bonos, el AY24 sumó 0,41%, el Descuento en dólares avanzó 0,75%, el Descuento en pesos mejoró 0,47%, el NF18 perdió 1,01%, el Par en dólares ascendió 1,19%, el Par en pesos se valorizó 0,90%, el PR13 saltó 1,21%, y el PR15 se contrajo 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) subió 1,53% ($ 199), el TVPE (en euros) descendió 0,78% ($ 256), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se incrementó 0,97% ($ 209).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de Edenor saltaron 5,50%, a 55,98 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Francés (3,01%, u$s 26,68), Pampa Energía (2,35%, u$s 72,15), y Globant (2,16%, u$s 48,30).