El Merval cambia de rumbo presionado por Transener

El Merval revierte la tendencia alcista al bajar 0,18 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 21.117,99 unidades, presionado por firmas vinculadas a los sectores energético y financiero.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registran Transener (2,56%), Central Costanera (2,37%), y Banco Macro (1,50%).

El total negociado en acciones asciende a 142.617.655 pesos, con un balance de 41 papeles en baja, 23 en alza, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

Entre los bonos, el AN18 baja 0,17%, el Descuento en pesos retrocede 0,36%, el NF18 asciende 0,60%, el Par en pesos cae 0,82%, el PR13 resta 0,36%, y el PR15 suma 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) mejora 1,27% ($ 160), el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) asciende 0,17% ($ 148,75).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de los papeles de firmas argentinas que cotizan en ese mercado opera con tendencia negativa a media sesión.

En ese contexto, las acciones de Carboclor caen 4,60%, hasta los u$s 1,66 cada uno y lideran las bajas.

Las otras caídas más importantes las registran Transener (-2,56%, u$s 24,75), Central Costanera (-2,37%, u$s 14,40), y Cresud (-1,54%, u$s 31,95).

Como contrapartida, avanzan los ADRs de Consultatio (1,33%, u$s 40,80), Central Puerto (1,28%, u$s 23,80), y Mirgor (1,23%, u$s 33,20).