El Merval acentúa su caída a media rueda presionado por TGN y Metrogas

Los papeles de Transportadora de Gas del Norte caen 3,78 por ciento, a 47 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que revierte la tendencia positiva del arranque al ceder 0,33%, hasta situarse en las 26.426.750 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los ajustes más importantes los Metrogas (2,93%), Transener (2,60%), y Petrobras Brasil (2,33%).

“La Argentina continua desarrollando su proceso de salida de capitales producto de la crisis financiera emergente que posee como foco principal la disputa arancelaria de los Estados Unidos y China", explicó Jorge Compagnucci, analista financiero de TMG, en diálogo con El Cronista.

"El Merval debiera seguir profundizando su caída hacia un nuevo derrumbe en dólares a la zona de 635/ 645 dólares, ahora con un generalizado escenario de vulnerabilidad, ya que las chances de inicio de un sensible ajuste en el crudo afectaría a especies como Tenaris y Petrobras, acciones que fueron cobertura del riesgo argentino", añadió.

Mirá también Las condiciones financieras entraron en zona de estrés por la crisis cambiara Sufrieron en junio la mayor caída mensual desde que Mauricio Macri es presidente, como consecuencia de la devaluación, la inflación, las tasas de interés y la liquidez de largo plazo.

Según Compagnucci, "la chance de una nueva salida importante del billete daría paso a un nuevo frente de derrumbes en ADRs bancarios".

Para el analista "hoy el riesgo en emergentes es total, en donde las menores importaciones de materias primas de China generará un marco de depresión en precios de commodities".

Por otro lado, resaltó que "en segunda línea, Turquia y la Argentina se encuentran por sus déficit en el podio de la vulnerabilidad".

"Lamentablemente , nos encontramos en un ciclo de características similares en muchos aspectos al 2001, y el derrumbe constante de las acciones bancarias, orientan el perfil de los acontecimientos futuros", completó.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa a media rueda.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Brasil caen 2,33%, a 10,44 dólares cada uno, y encabezan los ajustes.

Los otros retrocesos más importantes los registran Pampa Energía (0,99%, u$s 37,68), Tenaris (0,79%, u$s 37,26), y TGS (0,71%, u$s 13,95).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en dólares resta 2,18%, el PR15 se contrae 0,46%, el Descuento en pesos cede 0,23%, el Descuento en dólares desciende 0,02%, el PR13 crece 1,37%, y el AY24 suma 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cae 4,41% ($ 3,25), y el TVPA (en dólares ley argentina) desciende 2,82% ($ 120,50).