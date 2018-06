El Merval cae presionado por aversión al riesgo y Petrobras

El Merval revierte la tendencia positiva del arranque al retroceder 1,77 por ciento pasada la media sesión, hasta situarse en las 28.054.760 unidades, con los ojos de los inversores atentos a lo que sucede en Petrobras, tras la renuncia de su presidente, Pedro Parente.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las bajas más importantes las registran Petrobras (13,93%), Metrogas (5,08%), y Aluar (3,64%).

"La positiva lectura que dejó el reporte de empleos permitió a Wall Street recuperar un mejor tono, lo cual no se traslada a los activos domésticos que extienden la debilidad teñidos por la prudencia inversora, a la espera de un pronto acuerdo con el FMI que pueda liberar la 'muralla' del BCRA", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"Así es que el Merval por el momento pierde 1,5%, debilidad esta vez principalmente 'importada´ por el derrumbe de Petrobras Brasil, acompañada por algunas energéticas, ya que el apetito no se recupera ni siquiera tras el 'sell-off' -medido en dólares- que dejó un 'mayo negro'", añadió.

"Los inversores arrancaron la jornada reacomodando sus carteras con cautela, tras el avance de ayer, pero la noticia de Petrobras rápidamente modificó el panorama", deslizó otra fuente de la city porteña.

Ayer, el Merval cerró la última rueda de mayo en alza mientras que la mayoría de los bonos finalizó con pérdidas.

Esto sucedió en un contexto de mayor aversión global al riesgo después de que los Estados Unidos decidió imponer aranceles a la importación de metales, avivando el temor a una guerra comercial, en momentos en que dólar volvió a subir por toma de cobertura en un mayo con fuerte turbulencia cambiaria.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista.

En ese contexto, los papeles de Ternium crecen 2,63%, a 36,66 dólares y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (2,61%, u$s 33%), Cresud (2,06%, u$s 17,28), y Telecom Argentina (1,68%, u$s 22,40).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

"Por su parte, los bonos continúan pesados al verse presionados por desarmes de posiciones desde el exterior, ante lo cual retroceden en promedio 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país que se ubica cerca de los 520 puntos básicos al verse influenciado por el repunte que experimenta la UST 10 años tras el dato de 'payrolls'", remarcó Ber.

Entre los bonos, el PR13 retrocede 0,49%, el AN18 desciende 0,19%, el AY24 se contrae 0,18%, el Descuento en dólares avanza 0,41%, el PR15 se valoriza 0,18%, y el Descuento en pesos gana 0,12%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPE (en euros) se hunde 5% ($ 190), y el TVPP (en pesos) cae 4,34% ($ 4,40),