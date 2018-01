El Merval cae casi 3% y la corrección se da con todo el panel de líderes en rojo

En un contexto de caídas generalizadas, el Merval acentúa su incursión en terreno negativo al hundirse 2,83% a media sesión, hasta situarse en las 33.804,03 unidades.

"La caída generalizada es la confirmación de la toma de ganancias que empezó ayer", coincidieron fuentes de la city en diálogo con El Cronista.

Los papeles de Grupo Concesionario del Oeste se desploman 5,08 por ciento, a 40,15 pesos cada uno, y lideran las bajas en el Merval.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los sufren Autopistas del Sol (4,21%), Cresud (4,16%), y Andes Energía (4,02%).

El total negociado en acciones asciende a 213.634.900 pesos, con un balance de 69 papeles en baja, 8 en alza, y 2 sin registrar cambios en su cotización.

Los ojos de los inversores también vuelven a estar puestos en la suba de tasas de interés de los bonos de 10 años de los Estados Unidos, debido a que encarece el crédito a los emergentes.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,10%, el AY24 retrocede 0,13%, el Descuento en dólares cae 0,97%, el Descuento en pesos se deprecia 0,93%, el Par en dólares pesos se desvaloriza 0,79%, el Par en pesos avanza 0,49%, y el PR15 se contrae 0,44%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con claro signo negativo en el arranque.

En ese contexto, los papeles de Edenor se hunden 3,38%, a 59,94 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Cresud (-3,14%, u$s 20,70), Irsa Propiedades Comerciales (-3,07%, u$s 54,28), e Irsa Inversiones y Representaciones (-2,90%, u$s 28,51).