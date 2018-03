El Merval bajo la lupa: YPF se debate entre la coyuntura local y la crisis del petróleo internacional

El contexto político y económico local es un factor clave para la estabilidad de las empresas, pero en otros casos se agrega la coyuntura internacional. Un ejemplo claro de esto son las empresas petroleras, como YPF. El 2016 arrancó con números verdes para la compañía en la bolsa porteña y los papeles acumulan un avance del 20%.

Sin embargo, si la comparación se hace de manera interanual la petrolera marca un descenso del 19%, en línea con lo registrado durante todo 2015, cuando cerró con una baja del 30%, desplome del petróleo mediante. En los últimos años la empresa pasó por algunos cambios internos y estructurales que se aceleraron a partir 2012 luego de la expropiación a Repsol. En ese año las acciones de la empresa se derrumbaron un 40% pero ya en 2013 se recuperaron y cerraron con un avance del 196%. En 2014 continuó con la misma tendencia aunque con un tímido crecimiento del 7%.



Es en esos años donde comienzan a anunciarse inversiones internacionales que estaban interesadas en la explotación conjunta de Vaca Muerta, principal formación de shale en la Argentina. Hasta el momento los resultados obtenidos han permitido confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas y que cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles, según el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por diez las actuales reservas de la Argentina.



"Recomendamos las acciones de YPF porque cotiza con múltiplos inferiores al de otras empresas del mismo rubro, por ejemplo la colombiana Ecopetrol", sostuvo Juan Vázquez, Jefe de renta variable de Puente en diálogo con El Cronista. Las acciones de YPF se mueven en sintonía con el precio del petróleo tipo WTI que se negocia en Estados Unidos, pero la empresa al tener precios de combustibles ligados al mercado argentino, amortigua las caídas.



En este contexto, YPF se encuentra actualmente con niveles bajos de deuda en comparación con otras compañías. El ratio de deuda neta es de 1.4 en los últimos 12 meses. Se estima que durante 2016 emita u$s 750 millones lo que elevaría el ratio a 1.8. Esto es inferior al de Ecopetrol con un 2.5; Pemex 8.9 y Petrobras 4. "En el contexto internacional actual, la mayoría de las petroleras están aminorando las inversiones. Esto va a afectar a Vaca Muerta, pero no por una cuestión particular del País, sino que es en medio de la crisis global", finalizó el analista de Puente.



Pese a esto, el primer anuncio de inversión por parte de una empresa en la era Macri fue de YPF y la petroquímica Dow Argentina. Se prevé que inviertan u$s 500 millones para el desarrollo masivo del bloque ‘El Orejano‘, primer proyecto de shale gas del país.