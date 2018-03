El Merval avanzó 3% y los bonos saltaron hasta 3,4%

El mercado local tuvo un buen arranque de semana, de la mano de las acciones de Petrobras Brasil y los bonos en dólares.

La petrolera sigue condicionada más por cuestiones política que económicas, por lo que la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno de Dilma Rousseff alentó una suba de 9,3%, un avance que llevó al Merval a ganar 3%. En tanto, el encarecimiento del dólar provocó una mayor demanda de los bonos nominados o atados a esa moneda; así, el Discount de la provincia de Buenos Aires creció 2,4% y el dollar-linked Bonad 2018 saltó 3,4%.

"El mercado ve que en Brasil está cerca el impeachment, por eso es que Vale también subió. Petrobras se mueve más por las expectativas políticas, no responde ni a lo económico ni a los fundamentals de la compañía", dijo el economista de Inversor Global, Nery Persichini. De hecho, ayer el crudo de Texas cayó otra vez por debajo de la barrera psicológica de los u$s 40 el barril, hasta u$s 39,49 el barril.

Rousseff atraviesa horas claves. Hoy el principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) informará si mantiene su alianza con el gobierno. Si el PMDB "se abre", el juicio político dejará de ser un fantasma para volverse una posibilidad.

Otras acciones que se destacaron ayer fueron Pampa, que ganó 3,4%, y Tenaris que ascendió 3,2%. En cuanto a los bonos, sobresalieron el Cupón en pesos, el Bonad 2016 y el Bonar X, por sus avances de 4%, 2,2% y 1,8%, en ese orden.

Cabe aclarar que las subas más respaldadas fueron la de los bonos, ya que mientras el monto de acciones estuvo por debajo de la media, en $ 182 millones, los negocios en renta fija siguen muy firmes, arriba de los u$s 1000 millones en MAE, cuando el promedio de los últimos meses ronda los u$s 600 millones.