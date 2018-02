El Merval avanzó 1,54% y puso fin a una racha bajista que duró tres jornadas

Luego de la fuerte caída de ayer, el Merval revirtió la tendencia negativa del arranque y concluyó la rueda con una suba de 1,54 por ciento, hasta situarse en las 31.624,18 unidades.

Luego de hundirse más de 4% en el arranque, dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las alzas más importantes las registraron TGS (6,56%), Pampa Energía (6,46%), Edenor (5,16%).

El total negociado en acciones ascendió a 1.796.046.720 pesos, con un balance de 55 papeles en baja, 31 en alza, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

En las últimas tres ruedas el Merval había acumulado una caída de 11,26%.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,48%, el AY24 creció 0,49%, el Descuento en dólares ascendió 1,63%, el Descuento en pesos mejoró 0,18%, el Par en dólares se desvalorizó 0,74%, el Par en pesos avanzó 0,50%, el PR13 descendió 0,95%, y el PR15 se desvalorizó 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) saltó 3,93% ($ 9), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se contrajo 3,31% ($ 1,75).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada en terreno positivo.

En ese contexto, los papeles de Pampa Energía saltaron 6,17%, a 66,10 dólares cada uno, y lideraron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Galicia (5,54%, u$s 64,72), Edenor (5,16%, u$s 57,65), y TGS (4,95%, u$s 22,27).