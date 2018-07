El Merval amplía su recuperación animado por el avance de los ADRs

Apuntalado por el andar positivo de los ADRs, el Merval amplía el avance inicial al crecer 2,26 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 27.420 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las subas más importantes las registran Cablevisión (7,69%), Petrobras Brasil (5,54%), y Aluar (3,95%).

"Los mercados emergentes empezaron a sentir los comentarioa de Trump, que terminó pegándole al dolar a nivel global", explicó Ramiro Marra, director Bull Market Brokers, en diálogo con El Cronista.

"Los bonos y el Merval empiezan a moverse al ritmo emergente, acompañado de que los comentarios de Macri fueron aprobados por el mercado", añadió.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Petrobras Brasil saltan 5,33%, hasta los dólares 11,34 cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran Galicia (3,75%, u$s 35,64), Irsa Propiedades Comerciales (3,44%, u$s 33), e YPF (3,08%, u$s 16,02).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el PR15 cede 0,65%, el Par en dólares baja 0,61%, el Par en pesos se contrae 0,36%, el Descuento en dólares desciende 0,02%, el AN18 baja 0,37%, el PR13 sube 0,25%, y el AY24 suma 0,13%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) salta 2,99% ($ 3,10).