El Merval amplía su caída presionado por Ternium e YPF

Los papeles de Ternium caen 4,79 por ciento, hasta los 14,90 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que amplía el ajuste inicial al retroceder 0,50% a media sesión, hasta situarse en las 29.069.549 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Transportadora de Gas del Norte (2,19%), Metrogas (2,04%), e YPF (1,74%).

“El mercado está procesando las novedades judiciales, algún impacto en Siderar con una baja de 4%”, explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

Según Acuña, “a la recuperación de julio aún le falta volumen de compra”. “Creo que vendrá en la medida que se vaya cumpliendo el cronograma de baja de déficit fiscal, pienso que se está trabajando sobre ese tema”, añadió.

“Hay un dato no menor y es que había cierto temor sobre todo de inversores extranjeros de que la continuidad de Cambiemos estaba en duda y la velocidad de los acontecimientos judiciales puede despejar esa incertidumbre y ser el puntapié para que vuelvan a los activos”.

“El mercado quiere ver datos no más expectativas. Y en ese contexto, soy optimista”, resaltó.

De acuerdo al analista, “si se cumplen las metas de reducción de déficit y se despeja la incertidumbre política creo que hay un potencial enorme de recuperación en los activos argentinos tanto bonos como acciones”.

El viernes pasado, el Merval finalizó la rueda con una suba de 1,15%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia bajista.

En ese contexto, los papeles de Ternium pierden 3,11%, a 34,49 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran YPF (1,87%, u$s 16,23), Francés (1,82%, u$s 13,42), y Cresud (1,37%, u$s 16,53).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Par en pesos gana 1,37%, el Par en dólares sube 0,12%, el PR15 avanza 1,14%, el AY24 crece 0,27%, el Descuento en pesos sube 1,23%, el PR13 se contrae 0,38%, y el AN18 cede 0,38%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) cae 1,61% ($ 3,05), y el TVPA (en dólares ley argentina) salta 1,48% ($ 137).