El Merval amplía su avance y renueva su marca histórica en el arranque de 2018

Los papeles de Boldt crecen 6,61 por ciento, a 10,65 pesos cada y lideran las subas dentro del Merval, que prolonga su racha alcista al ganar 1,71% a media sesión, hasta situarse en las 30.578,40 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros avances más importantes los registran Mirgor (5,77%), Autopistas del Sol (5,54%), y Banco Hipotecario (4,78%).

El total negociado en acciones asciende a 391.403.657 pesos, con un balance de 53 papeles en alza, 23 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

El Merval acumuló en el transcurso de 2017 un espectacular salto de 98,22 por ciento, tras concluir la última rueda del año con una suba de 0,30 por ciento. El viernes pasado, el indicador sumó su novena alza consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 cae 2,38%, el AY24 desciende 1,47%, el Descuento en dólares retrocede 1,91%, el Descuento en pesos asciende 0,25%, el NF18 crece 0,79%, el Par en dólares cae 2,22%, el Par en pesos se deprecia 2,63%, el PR13 gana 0,49%, y el PR15 asciende 0,19%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se hunde 4,05% ($ 185).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media rueda.

En ese contexto, los papeles de TGS suben 4,63%, a 23,26 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran los ADRs de Ternium (3,91%, u$s 32,82), Irsa Inversiones y Representaciones (2,91%, u$s 30,46), y Pampa Energía (2,84%, u$s 69,19).

¿Cuál es la nueva composición del índice?

El índice accionario Merval de la bolsa argentina se incrementó a 31 compañías en su composición para el primer trimestre de 2018, desde las 27 del último período de este año, precisó el viernes pasado Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Ingresan los papeles de Bolsas y Mercados Argentinos, Grupo Supervielle, la firma de bienes raíces Consultatio, el constructor Grupo Concesionario del Oeste, y del Banco Hipotecario.

En cambio, Petrolera Pampa salió de la composición del Merval.

Se trata de la mayor cantidad de empresas que conformarán el Merval desde el segundo trimestre de 2008, de acuerdo al Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).

La conformación del referente bursátil se actualiza cada tres meses sobre la base de las empresas de mayor liquidez en el semestre previo.

La nueva grilla del Merval es la siguiente:

EMPRESA RUBRO RIC PESO

Pampa Energía; Grupo energético ; 8,47 pct

Grupo Fin.Galicia; Financiero; 7,98 pct

YPF; Petrolera; 5,62 pct

Petrobras Brasil; Grupo energético ; 4,97 pct

Banco Macro; Bancario; 4,95 pct

Central Puerto; Gener. eléctrica , 4,19 pct

Comercial del Plata; Entretenimiento ; 4,05 pct

Transener; Transp. Eléctrica; 3,99 pct

Siderar; Siderurgia; 3,90 pct

Tenaris; Siderurgia; 3,86 pct

BBVA Francés; Bancario; 3,64 pct

Phoenix Global; Petrolera; 3,49 pct

Transp.Gas del Norte; Transp. Eléctrica; 3,47 pct

Cresud; Agropecuario; 3,30 pct

BYMA; Financiera; 3,27 pct

Transp.Gas del Sur; Transp. Eléctrica; 3,24 pct

Aluar; Productora aluminio; 2,78 pct

Mirgor; Autopartes; 2,60 pct

Telecom; Telefónica; 2,59 pct

Edenor; Eléctrica; 2,44 pct

Agrometal; Agrícola; 2,25 pct

Distr.Gas Cuyana; Energética; 2,01 pct

Boldt; Tecnología; 1,87 pct

Supervielle; Financiero; 1,73 pct

Juan Minetti; Cementera; 1,51 pct

Consultatio; Bienes raíces; 1,46 pct

San Miguel; Frutícola; 1,39 pct

Central Costanera; Gener. Eléctrica; 1,39 pct

Autopistas del Sol; Concesionaria vial; 1,27 pct

Concesionario Oeste; Construcción; 1,17 pct

Banco Hipotecario; Bancario; 1,16 pct

La bolsa argentina cuenta además con un índice general de mercado, elaborado sobre la base de todas las empresas que cotizan y que registran operaciones regularmente.

También existen otros dos índices que se actualizan trimestralmente: el Merval Argentina, que agrupa a sociedades de capital local, y el Merval 25, que se compone de un número fijo de empresas.





