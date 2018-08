El Gobierno vuelve a licitar Letes con un mecanismo para pagar menos tasa

El Gobierno volverá a licitar la semana que viene Letras del Tesoro (Letes) en dólares. Y lo hará otra vez con el mecanismo que usó las últimas veces para pagar menos tasa: garantizar un piso de rendimiento y eliminar la restricción de relación entre el tramo competitivo y el no competitivo de la licitación.

Entre el martes y el miércoles, el Gobierno licitará Letes a 182 días. Se trata de la reapertura de unas Letras que vencen el 8 de febrero de 2019.

La licitación se hará mediante indicación de precio, aunque desde el vamos se establece un precio máximo de u$s 982,13 por cada u$s 1000 nominales, que representa una tasa nominal anual del 3,65%.

El rendimiento de las Letes surge de la diferencia entre el precio de suscripción y el valor nominal (al que se liquidan). Por eso, un precio más alto representa una tasa más baja; al fijarse un precio máximo, se establece al mismo tiempo una tasa mínima.

Como en la mayoría de las licitaciones, habrá un tramo competitivo (en el que hay que indicar precio, y el inversor que "adentro" o "afuera" según el precio de corte que determine Hacienda) y un tramo no competitivo (en el que el inversor “acepta” de antemano el precio de corte que se determine –esta vez con un rendimiento mínimo garantizado-).

Para esta licitación, como ya hizo en alguna otra oportunidad, el Gobierno dejará de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo como máximo el mismo monto que en el tramo Competitivo.

Ese mecanismo –garantizar un rendimiento mínimo y no limitar cuánto puede aceptar del tramo no competitivo, que es el que no pide una tasa determinada- le permitió las últimas veces al Gobierno tomar más fondos sin verse en la obligación de convalidar rendimientos más altos.

A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$s 1000 nominales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción de las Letes podrá realizarse tanto en pesos como en dólares, al tipo de cambio mayorista oficial (Comunicación “A” 3500 del Banco Central) del martes 7 de agosto de 2018.

Pueden participar personas físicas o jurídicas a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.