El Gobierno renovó el 80% de las Letes que vencen esta semana: pagará 3,75%

El Ministerio de Hacienda adjudicó hoy Letes en dólares por u$s 400 millones, con lo que refinanció el 80% de los vencimientos de esta semana (por un total de u$s 500 millones).

Las Letras que licitaba ayer y hoy son a 182 días (tienen vencimiento el 25 de enero).

En total, el Gobierno recibió órdenes por u$s 486 millones

El precio de corte fue de u$s 981,64 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,75%, que es la que Hacienda había comprometido como piso.

Para las órdenes al precio de corte se aplicó un factor de prorrateo de 55,57%.

Como explicó ayer El Cronista, el stock total de Letras en dólares (Letes) llega a casi a u$s 15.000 millones y el Tesoro tendrá que renovar u$s 9801 millones en lo que resta de este año, incluidos los 500 que vencían esta semana y por los cuales se hicieron las operaciones de ayer y hoy. Durante 2019, en tanto, afrontará renovaciones por u$s 4998,68 millones.

Según un reciente informe de GMA Capital, en el programa financiero para 2018 y 2019 que Dujovne presentó a los inversores internacionales hace unas semanas, el Gobierno asumió que la renovación de Letes del año que viene ocurrirá sin inconvenientes. No obstante, el reporte señaló que las autoridades nacionales aclararon que ‘las necesidades de financiamiento aumentarían u$s 4200 millones si las Letes del tercer trimestre de 2018 se renuevan al 75% y las del cuarto trimestre, al 50%‘. En GMA estimaron que si las Letes de 2019 se rollearán al 50%, las necesidades crecerían en u$s 2.600 millones más.

Las Letes, antecedentes

Con el objetivo de seducir a los ahorristas que tenían dólares ahorrados bajo el colchón y así financiarse en el mercado local, el Gobierno de Mauricio Macri decidió volver a emitir por primera vez en más de 10 años Letras del Tesoro denominadas en dólares estadounidenses (Letes).

Desde el punto de vista de los inversores, las Letes son una apuesta muy segura, ya que presentan un riesgo muy bajo al ser emitidas por el Tesoro Nacional, y permiten obtener una renta fija en dólares.

Con atractivos rendimientos y un bajo riesgo, las Letes se convirtieron en uno de los instrumentos financieros más demandados en el mercado, sobre todo, por los inversores conservadores. Su única contra, podría decirse, es el tiempo que hay que esperar para hacerse con los billetes.