Gobierno refinanció $ 40.000 M y consiguió una tasa mejor a la esperada

El Ministerio de Finanzas refinanció u$s 1.459 millones en vencimientos de Letras del Tesoro y $ 17.363 millones en vencimientos de BONAR 2017 BADLAR + 200 puntos basicos (pb).

Como resultado de la licitación, se adjudicaron $20.000 millones de valor nominal de Bonos De La Nación Argentina En Pesos con vencimiento 2022, bajando el costo de financiamiento en 93 pb anuales respecto del vencimiento, al establecerse un precio de corte de $ 1.028,75 por cada $ 1.000, el cual representa un costo de Badlar + 107 pb.

Asimismo se adjudicaron u$s 1.750 millones de Letras del Tesoro, distribuidas de la siguiente manera:

-u$s 250 millones en Letras del Tesoro a 88 días (30 de junio de 2017) a una tasa nominal anual de 2,65%,

-u$s 500 millones a 179 días (29 de septiembre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,95%,

-u$s 500 millones a 256 días (15 de diciembre de 2017) a una tasa nominal anual de 3,20% y

-u$s 500 millones a 375 días (13 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,40%.

El monto total de las órdenes recibidas alcanzó un valor nominal de u$s 3.584 millones para las Letras del Tesoro y de valor nominal de $ 25.022 millones para los Bonos, destacaron desde el ministerio de conduce Luis Caputo. Por su parte, la distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de u$s 1.257 millones para la Letra a 88 días, u$s 975 millones para la Letra a 179 días, u$s 702 millones para la Letra a 256 días y u$s 650 millones para la Letra a 375 días. Se recibieron en total 11.056 órdenes de compra.

“Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 19,89% para la Letra a 88 días, 51,29% para la Letra a 179 días, 71,23% para la Letra a 256 días y 76,89% para la Letra a 375 días”, destacó en un comunicado el ministerio.