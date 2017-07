El Gobierno refinanció Letes por u$s 840 millones con ayuda de entes públicos

El Ministerio de Finanzas refinanció vencimientos de deuda por u$s 840 millones por medio de la colocación de Letras del Tesoro. Además, se cancelaron vencimientos por u$S 51 millones.

Del total de la cifra se adjudicaron por licitación u$s 500 millones en Letras del Tesoro a 273 días (13 de abril de 2018), u$s 250 millones en Letras del Tesoro a 455 días (12 de octubre de 2018) y por adjudicación directa u$s 90 millones con entes públicos.

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación alcanzó un valor nominal de u$s 1.753,5 millones, distribuido en u$s 1.490 millones para la Letra a 273 días y u$s 263,6 millones para la Letra a 455 días. Se recibieron 5.757 órdenes de compra.

Desde e ministerio de Finanzas indicaron que se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta u$s 50.000, inclusive.

A las ofertas del Tramo General de la Letra a 273 días se les aplicó un factor de prorrateo de 31,00% y a las Letras a 455 días se les aplicó un factor de prorrateo de 94,61%.