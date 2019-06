El Gobierno quiere evitar que $ 50.000 millones se vayan al dólar

Hay una fecha clave que miran los bancos de inversión internacionales: el 22J, ya que el 22 de junio vence el cierre de listas, y un día antes vence el bono dual, que son $ 50.000 millones que pueden pasarse al dólar.

En el equipo económico ya están trabajando para evitar que se dolaricen u$s 1000 millones: “Van a tener otras opciones para rollear. No veo mucho cambiando al dólar, tal vez una parte, pero muy manejable”, se esperanza uno de los hombres fuertes que más habla con los inversores extranjeros.

¿Qué opciones habrá? “Evaluar todas las alternativas es nuestro laburo. Quedaron muchos tenedores de afuera que le interesaba la opción de tipo de cambio solamente. Habrá un par de variantes muy probablemente. Supongo que corto con opciones de dollar link o tasa fija a mercado para reinvertir los pesos: algo antes del 10 de diciembre y algo después”, precisa la fuente, que lo definirá el viernes, post Letes.

¿Podría intervenir el FGS? “La manía que hay de que el ANSES es una caja infinita es notable. El FGS no existe, es una fantasía, el FGS es el Estado. Si lo pensás en forma consolidada, se netea. Sus activos son mis pasivos. Es como vos y tu hijo. Si tu hijo te presta plata, tu familia no es más rica ni más pobre. La sociedad no entiende que Argentina tiene un sistema de jubilación estatal bancado por el Tesoro. No por el FGS”, detallan en el Palacio de Hacienda.

Sobre el adelantamiento de la fórmula presidencial kirchnerista antes del 22J, con Alberto Fernández a la cabeza, en el equipo económico están tranquilos: “Fundamentalmente no cambió nada, excepto de que por fin se aceleran definiciones y eso quiere decir que se reducen las incertidumbres. Eso siempre es bueno para el mercado. Los que tienen miedo a los K inicialmente reaccionan con miedo: es un genio, tomó la iniciativa, gana. Después se dan cuenta que una elección la gana el mejor candidato y Alberto no suma mucho en ese frente. Es más que nada una cuestión de entramado político. Desde la mesa de análisis esto es positivo para Cambiemos, porque ponen un peor candidato en una movida que parece adelantada, como reacción”, se esperanzan.

"Me parece que ya a esta altura los pro y contras ya están delineados desde lo analítico, ahora falta ver qué dispara en el entramado político. Yo lo veo más una movida de poder interna que electoral en términos de votos. Y el entramado político en ese mundo es muy agresivo. Me imagino varios que no se esperaban que este tipo de posibilidades existían, ahora buscando cómo acumular poder. Y encima, si AF viene con gente de afuera, hay disputa por el espacio actual también. Con la imagen de Alberto, Cristina endureció su techo y perdió la solidez de su piso", piensan en el Ministerio de Hacienda.