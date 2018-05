El Gobierno pagó tasas del 4% y el 4,3% para colocar Letes por u$s 500 millones

El Gobierno convalidó hoy tasas de hasta el 4,3 por ciento anual para sus Letras en dólares (Letes), en un mercado que –a la par de la suba del rendimiento de los Bonos del Tesoro norteamericano- demanda tasas más altas que en los primeros meses del año.

El Ministerio de Finanzas licitó dos series de Letes en dólares: una era una reapertura que queda a 176 días (con vencimiento el 16 de noviembre) y la otra, una Letra nueva a exactamente un año (con vencimiento el 24 de mayo del año que viene).

En total, recibió ofertas por algo más de u$s 1000 millones de los que adjudicó u$s 300 millones al 4% para la Letra que vence en noviembre y u$s 200 millones al 4,3% para la Lete a un año.

Para las Letras más cortas, recibió órdenes por u$s 748 millones; el precio de corte fue de u$s 981,07 por cada u$s 1000 nominales (lo cual representa la tasa nominal anual –TNA- del 4%). Para las que vencen en mayo del 2019, recibió órdenes por u$s 306 millones y el precio de corte fue de u$s 958,73 (de ahí la TNA del 4,3%).

En la última licitación de Letras en dólares, hace dos semanas, se habían adjudicado en total u$s 601 millones a 140, 189 y 259 días; en esa oportunidad, se convalidaron retornos del 3,75% para la más larga de las tres Letras. El mercado llevó a que hoy la tasa sea más alta (en plazos comparables, Finanzas pagó hace 14 días 3,45% por una Lete a 189 días y hoy, 4% por un título a 176 días). Antes de que comenzaran a subir las tasas en el mundo, las TNA de las Letes rondaban el 3%.

En el medio, el Gobierno licitó y adjudicó más de $ 72.000 millones de Bonos del Tesoro en pesos con vencimiento en 2023 y 2026 y tasas fijas de alrededor del 20%.