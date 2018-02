El Gobierno no le teme a la suba de tasas en EE.UU.: “Estamos prefinanciados”

El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne , pidió hoy “mirar con calma” la suba de tasas que se está dando en los Estados Unidos, y aseguró que no es un tema que preocupe en especial a la Argentina, ya que el país está “prefinanciado”.

“Creo que hay que mirarlo con calma. La tasa de 10 años en EE.UU. volvió a niveles parecidos a los de cuando Donald Trump ganó las elecciones. Es un proceso de normalización monetario en el mundo”, analizó.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro consideró “ilógico” pensar que la inflación “ha muerto en el mundo” y pronosticó que “el proceso de normalización monetaria y aumento de tasas se va a dar de forma ordenada”.

“No creo que las tasas de interés en el mundo se muevan mucho más. Nosotros estamos prefinanciados porque colocamos deuda en enero y financiamos nuestra necesidad de deuda de todo el año”, precisó.

Y destacó: “Este año prefinanciados ya cruzamos buena parte del río”.

De esta forma, se refirió a la colocación que realizó el Gobierno los primeros días de enero de bonos por u$s 9.000 millones en el mercado internacional, con las tasas más bajas de la historia.

Los tres bonos emitidos fueron los siguientes por u$s 1.750 millones a 5 años con un rendimiento de 4,625% (cupón 4,625%), u$s 4.250 millones a 10 años con un rendimiento de 6% (cupón 5,875%) y u$s 3.000 millones a 30 años con un rendimiento de 6,95% (cupón 6,875%).

La demanda por los bonos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%).