El Gobierno negó que vaya a implementar un impuesto a las acciones

“Por favor negá lo del impuesto. Parece que le usaron el tweet de un operador de mercado. Una turrada”, pide una alta fuente del Gobierno, en alusión al rumor que empezó en la mesa de un banco y empezó a propagarse por las sociedades de bolsa top de Buenos Aires. El rumor decía que podían imponer una renta financiera a las acciones, al igual que lo tienen las Lebac y los plazos fijos, que es del 5%, que fue desmentido por todas las fuentes consultadas por El Cronista. Pero el solo rumor generó una caída del 10% en el Merval.

El impacto de emergentes

Luego del ascenso de Argentina a mercado emergente, los papeles deberían subir en vez de bajar, ya que los fondos del exterior necesitan demandar de manera mayorista acciones, en bloques enormes. Sólo los fondos abiertos, los ETFs, tienen que demandar u$s 1670 millones, a lo que debe sumarse todo lo que demandan los fondos cerrados que tienen los bancos.

Por ejemplo, JPMorgan y Goldman manejan múltiples portafolios de asset management, que podrían demandar entre u$s 75 y u$s 100 millones. También hay que considerar los fondos mutuales que replican emergentes, como los de Vanguard, pero que son cerrados. Con los mutuales, las sumas llegan a los u$s 700 millones extra, y así con hedge funds, que podrían demandar otros u$s 500 millones. Son unos u$s 3000 millones únicamente con los norteamericanos. El total demandado en ADRs estaría entre u$s 3800 a u$s 4000 millones. Son estimaciones en base a los fondos existentes para personas físicas, no jurídicas.

El grueso de la demanda de Argentina emergente no viene de estos bancos, sino ETFs, fondos mutuales y hedge funds que operan por fuera de banca de inversión. No serán los bancos norteamericanos los que más demanden, porque ya están posicionados y cumplían el cupo, sino europeos, asiáticos e institucionales.

La demanda que viene

BlackRock, que es el dueño de Ishares, la empresa que hace los fondos que deben comprar los ADRs argentinos, comenzarán a hacerlo entre 35 a 40 días hábiles posteriores a la reclasificación. Van a ser entre 90 y 100 días hábiles de demanda de esos activos hasta armar la mayor parte de la ponderación de ADRs que se necesita. Para mayo de 2019 BlackRock ya debe haber formado los fondos.

La demanda directa de los ETFs será de u$s 1600 millones: esto equivale hoy a un mes de negociación de activos argentinos en Nueva York, un promedio de u$s 75 millones por día extra a los que ya se negocian. Esto haría subir el volumen promedio de negociación a casi u$s 150 millones diarios y no hay suficiente acciones en circulación para hacer esto sin hacer subir fuerte los precios.

Habrá que ver además qué sucede con los FCI locales, que, si se suman, podrían hacer volar el volumen en la Bolsa. El piso de negociación para dentro de 35 a 40 días hábiles, comenzará a ser los $ 2000 millones hasta llegar a los $ 3000 millones para fin de año. Los fondos locales solo en enero suscribieron por $ 4000 millones, y eso generó que el Merval subiera casi 20%. BlackRock está queriendo patrocinar un nuevo MSCI ishare de Argentina. En dos meses comienzan armar la cartera los fondos cerrados no americanos.