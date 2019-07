El Gobierno logró patear a 2020 vencimientos por casi u$s 1000 millones

En una jornada con movimiento en el mercado cambiario, el Ministerio de Hacienda logró renovar casi la totalidad de los vencimientos de Letes y Lecap que debe afrontar esta semana. Así, según explicó la cartera de Nicolás Dujovne, se colocaron u$s 900 millones en Letes y otros $74.000 millones en Lecap.

El dato, es que dos de estas series finalizan después del 10 de diciembre de 2019. Por un lado, se licitaron Letes que recién se pagarán el 14 de febrero del año que viene, por un monto de u$s 277 millones. Por otro, Letras capitalizables en pesos que se saldarán dentro de 315 días, por un total de $30.642 millones. Así, si sólo se mira las Letes en dólares y las Lecap que vencen en 2020, el Gobierno consiguió un roll over de u$s casi 1000 millones.

Desde el punto de vista de la tasa, por las Letes en dólares se terminó pagando un 4% en la serie que finaliza el próximo 25 de octubre, dos días antes de las elecciones presidenciales. La tasa para las Letes de mayor plazo, que vencen el 14 de febrero próximo se ubicó en torno al 7,19%, apenas por debajo de lo que venía pagando el mercado secundario en la previa.

Operadores consultados por El Cronista afirmaron que el resultado de la licitación de ayer se mantuvo en línea con lo que se había visto en las anteriores subastas. "El Gobierno viene pagando un premio en las licitaciones primarias", coincidieron.

Fuentes de Hacienda se mostraron satisfechas con el resultado de la licitación y sostuvieron que si bien la semana pasada había "perspectivas excelentes" para esta colocación de deuda, no vieron que la volatilidad registrada en el mercado de cambios en los últimos dos días haya afectado el resultado.

Lo que sí es cierto es que, a diferencia de la última licitación del 25 de junio donde el 30% de las suscripciones de Lecap se habían hecho en dólares, esta vez los inversores eligieron suscribir a estas letras en pesos. Para el portfolio manager de Consultatio Asset Management, Martin Przybylski el salto del tipo de cambio de ayer puede ser la explicación a este cambio de tendencia. "Como la licitación tomaba la cotización 3500 del BCRA del lunes, que fue de $41,86, no tenía sentido ir contra dólares", dijo y descartó que la incertidumbre electoral haya motivado esta decisión. "De a poco el Gobierno está resolviendo exitosamente el programa financiero 2019", remarcó.

En tanto, Juan Salerno, de Compass, afirmó: "La emisión de Lecap fue relativamente buena, a pesar de que el Tesoro tuvo que convalidar tasas por encima del mercado secundario. El mercado sigue demandando tasas muy elevadas, y eso es una lectura de que va a haber un BCRA muy agresivo en su política monetaria", dijo. Hacienda pagó 57,99% para la Lecap más corta y 61, 13% para la que vence en 2020.