El Gobierno licitará Letes por u$s 700 millones con tasa de hasta 3,1%

El Ministerio de Finanzas anunció que la semana próxima licitará dos series de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 700 millones. En un comunicado, se informó que reabrirá las Letes a un plazo de 126 días (29-06-2018) por u$s 400 millones, y las Letes a 203 días (14-09-2018) por u$s 300 millones.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes 20 de febrero y finalizará a las 15 del miércoles 21 de febrero. La licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.

Para las Letras a 126 días el precio de suscripción será de u$s 990,26 por cada u$s 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%.

Para las Letras a 203 días el precio de suscripción será de u$s 983,05 por cada u$s 1.000 de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,10%.

De acuerdo con los procedimientos de colocación para estas Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta u$s 50.000. La suscripción de todos los instrumentos podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses.