El Gobierno licitará Letes en dólares con una tasa de por lo menos el 4,75% anual

El Gobierno licitará la semana que viene Letras del Tesoro en dólares (Letes) a 196 días y con una tasa de por lo menos el 4,75% nominal anual.

La licitación tendrá un tramo competitivo, en el que los inversores pueden hacer indicación de precio, y otro no competitivo, en el que las ofertas sólo mencionan el monto de Letes a adquirir.

Precio máximo = tasa mínima

Según informó el Ministerio de Hacienda, las Letes tendrán un precio máximo de u$s 975,13 por cada u$s 1000 nominales.

Las Letras son un instrumento a “cupón cero”, es decir que el rendimiento es la diferencia entre el precio de suscripción y el valor nominal. Por eso, la tasa implícita es más alta cuando más bajo es el valor de suscripción.

Al garantizar un tope de u$s 975,13 por cada u$s 1000 nominales, el Gobierno garantiza una tasa nominal anual de por lo menos el 4,75%.

La licitación

Las Letes vencen el 28 de junio. La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles.

Como en otras oportunidades, el Ministerio de Hacienda dejará sin efecto la tradicional restricción de que lo adjudicado en el tramo no competitivo no pueda superar a lo adjudicado en el no competitivo. Así, se permite tomar todas las ofertas del “no competitivo” sin necesidad de convalidar una tasa más alta en el “competitivo”.

La suscripción de las Letras puede hacerse tanto en dólares como en pesos. Si es en moneda local, se tomará el valor oficial del dólar mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central) del martes que viene.

Si se toma como referencia el cierre de hoy en el mercado mayorista (es decir: si el martes el mayorista cerrara al mismo precio que hoy), y con el precio máximo garantizado por Hacienda, con $ 36.470 un inversor podría comprar u$s 1000 a recibirlos dentro de seis meses y medio, con lo cual estaría pagando $ 36,47 por dólar a recibir en junio del año que viene. Como referencia, para mayo del año que viene, la mediana de los analistas que participaron en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un dólar a $ 42,7.

En la licitación podrán participar tanto personas físicas como jurídicas a través de los agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados en la CNV.