El Gobierno licita Letes en dólares por primera vez tras el acuerdo con el FMI

El Ministerio de Finanzas licitará mañana y pasado Letras del Tesoro (Letes) en dólares. Será la primera prueba tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El retorno que pagarán las Letras se definirá en la licitación por precio de corte (las Letes son a cupón cero, por lo que la tasa queda implícita en el valor que convalida el Ministerio por cada u$s 1000 nominales de la letra).

Las Letes de esta semana son reapertura de una serie que ahora quedará a 210 días de plazo, con vencimiento el 11 de enero.

Como es habitual, la recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles. “La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada u$s 1000 de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir”, apuntó el Ministerio.

La suscripción puede realizarse directamente en dólares o en pesos, al tipo de cambio mayorista de referencia del Banco Central (comunicación A 3500) de mañana.

En la última licitación, hace dos semanas, el Gobierno debió convalidar la tasa más alta para las Letes desde que se creó el instrumento: adjudicó u$s 500 millones con tasas de 4% y 4,30% para los plazos de 176 y 365 días en una licitación que mostró bastante apetito inversor.

Hasta hace pocos meses, las Letes pagaban tasas de alrededor del 3% (e incluso menos para los plazos más cortos), aunque eso cambió con la suba de las tasas internacionales que impulsó el mejor rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano.