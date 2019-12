El Gobierno endurece aún más el cepo: los no residentes no podrán adquirir divisas sin autorización previa

Dos meses después del endurecimiento del cepo cambiario, que limitó a u$s 200 mensuales la compra de divisas por persona, el Banco Central (BCRA) vuelve a informar nuevas restricciones para el control de capitales. Pese a haber cambiado de conducción, la entidad monetaria continúa afinando el lápiz para evitar la salida de divisas.

El nuevo directorio del BCRA, encabezado por Miguel Pesce, resolvió este viernes que la compra de moneda extranjera por parte de no residentes "requerirá la conformidad previa" de la propia endidad. De esta manera, quedará sin efecto el límite de u$s 100 mensuales "libres" para no residentes que regía hasta hoy.

El BCRA informó esta nueva disposición a través de la comunicación “A” 6855. En ella aclara, sin embargo, que quedarán exceptuados organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación; representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país; y representaciones en el país de tribunales, autoridades u oficinas, misiones especiales, comisiones u órganos bilaterales establecidos por tratados o convenios internacionales de los cuales la Argentina forme parte.

Además, el texto precisa que quedarán exentas también "las transferencias al exterior a nombre de personas humanas que sean beneficiarias de jubilaciones y/o pensiones abonadas por la ANSES", en la medida que "la transferencia se efectúe a una cuenta bancaria de titularidad del beneficiario en su país de residencia registrado".